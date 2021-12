Ce 14 décembre est sorti " Aeterna Noctis sur PC,Un Metroidvania 2D exigeant et dessiné à la main avec des combats intenses et des phases de plateforme retors. Incarnez le Roi des Ténèbres au cours d'un voyage épique à travers 16 zones interconnectées.Le jeu sortira sur tous les supports,Sur console pour demain

posted the 12/14/2021 at 08:18 PM by l3andr3