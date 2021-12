Je pense que nous avons atteint la limite, du moins en terme de contenu et de combattants. En fait, si j'avais l'occasion de travailler sur un autre jeu Super Smash Bros., cela signifierait que nous devrions réduire la liste des combattants, mais nous devons nous demander si cela plairait aux fans.



De plus, comme j'ai fait trop de travail moi-même, il faudrait que je résolve ce problème également. L'actuel Super Smash Bros. contient trop de ma personnalité. Pour qu'une série de longue date puisse continuer à prospérer aujourd'hui, nous devons penser à éliminer la dépendance de la série à la vision d'une seule personne.



Bien sûr, il en est ainsi aujourd'hui parce que nous n'avons pas réussi à partager la vision entre plusieurs personnes auparavant. Ce serait un défi pour l'avenir et un point à discuter avec Nintendo, si un nouveau volet de la série Super Smash Bros. devait voir le jour.

Masahiro Sakurai, le créateur et directeur des jeux Super Smash Bros, a tenu une ultime interview accordée au site The Verge sur lequel il revient sur le développement des jeux.Pour lui, un nouveau Super Smash Bros après Ultimate devrait resserrer le nombre de personnes jouables. Aussi, que ce nouvel opus si cela devait se faire le développement devrait être décentralisé pour ne pas être sous une seule vision exclusive (celle de Sakurai).Vous pouvez lire l'interview complète sur le site The Verge.