Le cinéaste néerlandais retrouvera le scénariste de Robocop et Starship Troopers, Edward Neumeier.

Dans une interview avec MovieMaker, le duo révèle ce que racontera Young Sinner : "Il s'agira d'un thriller politique qui se déroulera à Washington, D.C. Notre héroïne sera une jeune employée qui travaille pour un puissant sénateur, et qui se retrouve entraînée dans un réseau d'intrigues et de dangers internationaux. Bien sûr, il y a aussi un peu de sexe. […] Nous avons consulté un ancien officier du renseignement, Ron Marks, qui essaie de nous tenir au courant de comment ça se passe au Capitole et dans les affaires d'espionnage... Mais la satire semble toujours émerger lorsque Paul et moi travaillons ensemble, alors je suppose que notre nouvelle aventure aura un ton léger..."Paul Verhoeven renchérit et confesse vouloir innover et surprendre : "Young Sinner, sera une version innovante de films comme Liaison fatale et Basic Instinct. Sans effets spéciaux numériques. Un film aussi intimiste que possible. […] Mais aussi quelque chose de plus explosif, et plus ouvert à un large public."PS : Young Sinner veut dire "jeune pécheresse" en Français.