La victime a rencontré la personne intéressée par l'achat de sa PS5 et a fini par être blessée par balle (acheteur lui a tiré dessus). L'événement a eu lieu dimanche dernier dans le comté de Harris, au Texas.Un jeune de 19 ans a été blessé après avoir tenté de vendre sa PlayStation 5 à une personne qui souhaitait l'acheter. L'événement s'est produit dimanche dernier dans le comté de Harris, au Texas (États-Unis). Malgré le fait qu'un an se soit écoulé depuis l'arrivée de la PS5, la pénurie de consoles en fait un produit très difficile à obtenir. La revente de ces plateformes est à son apogée, les magasins japonais mettant au point des méthodes pour lutter contre ces pratiques. La triste réalité est que nous avons atteint le point où cet utilisateur a été abattu alors qu'il tentait de vendre sa console.https://abc13.com/19-year-old-shot-selling-playstation-5-8300-block-of-gros-ventre-lane-attempted-robbery/11278076/Ca va un peut loin là (meme si je hais les spéculateurs)Merde la PS5 trainée dans la boue............

posted the 11/30/2021 at 11:07 AM by armando