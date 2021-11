Nouveau top qui sera en deux parties. L'hiver approche alors je me suis dis qu'un petit top sur les meilleurs niveaux de neige dans les Jv auxquels j'ai joué pourrait être une bonne idée.Allez, c'est parti !20)- Jeu de mot avec Alaska, Sonic Unleashed avait des niveaux pas mal (surtout de jour) et celui là en fait partie. Aller à fond sur la banquise avec les pingouins, looping au dessus de l'océan, avec des baleines qui sautaient à notre approche c'était classe ! Je me rappel aussi de la luge bien fun.- Une des meilleures missions tout Cod confondu. Au début, ça commence en infiltration puis à la fin, ça dégénère et course poursuite à moto neige. Cette mission à une ambiance vraiment cool, en plein blizzard avec notre radar. S'infiltrer avait quelques choses de jouissif !17)- Et pour être plus précis, le niveau avec le char que je trouve absolument fou ! J'ai beaucoup aimé l'accident de train dans la tempête de neige où encore le Chapitre où Drake découvre un village Tibétains avec même des yacks qu'on peut caresser !16)- Je me rappel plus du nom en français mais ce niveau bien que assez galère à cause du roi des corbeaux qui peut OS vos troupes et les catapultes bien relou, je l'aime beaucoup malgré tout. La tempête de neige ralentit nos troupes, les cavaliers sont totalement useless pour ce chapitre. Un niveau qui demande pas mal de préparation et de stratégie pour s'en sortir.15)- Un niveau absolument magnifique avec sa musique d'ambiance de Noël. Se déroulant de nuit, bon évidemment c'est un jeu Kirby donc il est assez facile mais peu importe, c'est un plaisir de le parcourir.14)- L'une de mes course préférées du jeu, elle est pas simple, fun, et magnifique. Elle est d'ailleurs souvent dans les propositions en ligne et ça ne m'étonne pas !13)- J'ai pas encore fait les autres Crash malheureusement. Alors je met ce niveau qui m'a beaucoup plu. Il ne paye pas de mine comme ça mais je l'adore. La musique, l'ambiance, etc... Ça s'explique pas trop, peut être un plaisir coupable.12)- Un niveau totalement optionnel que vous pouvez ratez assez facilement. Mais quand on le découvre, c'est jouissif. Tout est mort et gelé et l'ambiance bien Dark propre au Souls fait une nouvelle fois son effet ici. Le niveau est de plus vraiment difficile avec ces mobs qui nous empoisonnent, les espèces de harpies etc... En revanche, le boss est plutôt simple.11)- Un niveau incroyable. Et ça fait du bien de se retrouver à l'air libre après les profondeurs de la mer adriatique. En revanche, ya que Lara qui est assez folle pour se balader en mini short en plein hiver, on peut dire qu'elle a pas froid au yeux (enfin au jambes).Mis à part ça, ce niveau est génial bien que la motoneige soit un calvaire à conduire. Les yétis me faisait assez flippé à l'époque mine de rien.Voilà pour la première partie, la deuxième est dernière partie sera pour demain