Bonsoir,je suis bloqué au niveau de cropta dans la mission les troubles mysterieux.Quand j arrive à cropta et que la mission termine,la mission se relance constament.J ai vu sur d autres forum que c est un bug je ne vois pas ce qu il faut faire'j ai cherché j ai pas trouvé. Si quelqu un a une solution merci de m eclairer.

posted the 11/18/2021 at 05:50 PM by dyson85