En guise d’apéritif (pour les 20 ans), la firme de Redmond a partagé les chiffres de ventes de la licence Halo, totalisant 81 millions d’exemplaires écoulés dans le monde. La saga aurait également généré plus de 6 milliards de ventes de produits estampillés Halo.



Halo : The Master Chief Collection semble également très bien se porter. Régulièrement dans le top des ventes de Steam, le jeu aurait eu 3 millions de joueurs actifs pendant la semaine de lancement en décembre 2019 sur PC et Xbox One. Avec les futures fermetures de serveurs de Halo 3 et Halo : Reach sur Xbox 360, la collection sera peut-être encore plus populaire ! 343 Industries n’ajoutera plus de saisons supplémentaires, mais le jeu recevra toujours des mises à jour de contenu.