Analyse technique du jeu Call Of Duty Vanguard par Digital Foundry :







Résumé Analyse technique du jeupar

■Le jeu tourne sous le moteur IW8 déjà utilisé dans Modern Warfare 2019.-4K dynamique + Temporal Supersampling sur PS5/XSX (souvent en 2160p avec quelques baisses occasionnelles).-La raison pour laquelle la résolution est si constamment élevée c'est en partie due au système VRS géré en software par le moteur IW8 bien plus précis que la solution matérielle d'AMD.-1440p dynamique sur XSS.-Du screen tearing adaptatif sur les Xbox Series.-1536p dynamique sur PS5/XSX.-1080p dynamique sur XSS.-Moyenne de 80~120fps sur PS5/XSX.-Des 3 versions, la XSS est celle qui a le plus de mal à atteindre les 120fps (60~80fps), elle est rarement au dessus des 100fps.-Dans les phases les plus exigeantes, la version PS5 semble mieux s'en sortir et sans tearing.-Sur les XSX/S la campagne solo souffre de saccades flagrantes.-Les version XSX/S souffre de tearing dans ce mode, elles peuvent compter sur le VRR pour l'éliminer.■Les ombres, la géométrie, la distance d'affichage, l'éclairage semblent être identiques que dans le mode 60Hz.■En dehors des saccades les versions PS5/XSX sont identiques.■Le jeu tourne parfaitement bien la plupart du temps sur les 3 consoles.■Le jeu tourne en 60fps mais certains éléments tournent en 30fps.■Les cutscenes pré-rendues sont utilisées pour pousser les effets qui sont impossibles en temps réel.■Les cinématiques scriptées de fin de chapitre offrent une qualité visuelle proche d'un film mais tournent en 24fps (fréquence cinématographique).■Les checkpoint save dure ~1/2 seconde sur PS5 ce qui n'a aucun sens avec le SSD.■Le motion blur est trop prononcé en plein écran, ils recommandent de le désactiver.■Quelques problèmes d'IA et d'animation qui brisent l'immersion.