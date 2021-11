Adi Shankar, le producteur derrière la serie Netflix Castlevania, a confirmé à IGN que la production de la serie animée Devil May Cry serait lancé en 2022 et que plusieurs saisons seraient déjà en prévision.La première mettra en scene Dante, Vergil et Lady ce qui pourrait suggérer une adaptation de Devil May Cry 3 pour bien commencer.« J'ai acquis moi-même les droits de DMC de telle sorte que ces loosers à Hollywood ne vont pas niquer cette franchise aussi. »Il attribue l'annonce de ce projet au succès de Castlevania qui « a surperformé ».Une premiere adaptation animé (se déroulant âpres le premier Devil May Cry) avait deja vu le jour en 2007 par le studio japonais Madhouse et est disponible en DVD en France chez Dybex.