Autant parfois, certains boss final sont nul à chier, comme dans Arkham Asylum par ex ou RE7 pour ne citez qu'eux. Mais il existe quand même des boss final qui m'ont fait hurler, les voici sans plus attendre...10)- Le vrai final boss du jeu, celui qu'on découvre quand on a les 7 Chaos Emeralds. Il est méga chaud parce que c'est une sac à PV mais en plus il fait super mal et ses attaques sont loin d'être facile à esquiver... Après j'avoue, j'étais jeune quand je jouais à ce jeu, peut être que ça irai mieux aujourd'hui mais en tout cas il m'a bien fait galère...9)- Le pire ennemi de la Team Star Fox, en fait javais vraiment du mal à esquiver ses attaques avec le vaisseau, surtout quand il essayer de nous aspirer, je voyais pas comment esquiver alors qu'il fallait marteler la touche R... mais même sans ça, ce boss est vraiment chaud et j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois pour le vaincre...- En mode chaos je précise... Clairement le boss le plus dur du jeu avec Hadès. Le combat déjà est long et se déroule en 3 étape. Heureusement, le jeu save une étape à chaque fois et c'est tant mieux parce que c'est chaud. La plus difficile est bien évidemment l'étape 3 dans le cœur de Gaia, en plus, le boss pourra se soigner (remarque nous aussi) donc il faudra l'en empêcher.Mais en plus de ça, il est chiant et long à tuer, le pire c'est quand il fait pop ses clones à la chaîne. Un combat de longue haleine et sans repit !7)- C'est surtout à cause de l'arène qui déjà est ridiculement petite, mais aussi parce que j'avais très peu de munition à ce moment du jeu, et je précise que j'étais en hardcore. Mr X peut nous tuer en deux coups, voir un si il nous fonce dessus. J'ai bien galère sur lui, surtout que cet enfoiré nous lâche pas la grappe, il faut réussir à lui tirer dessus tout en restant à bonne distance pour ne pas se faire toucher...(Je sais que c'est pas le vrai final boss du jeu, j'ai fais le scénario B aussi mais bon dans le scénario A c'est bien lui avec Leon6)- Déjà, les conditions pour l'affronter sont relou car il faut les 9 upgrades de vie à avoir pour choper l'épée d'eau et seulement on pourra l'affronter. Car oui, c'est pas L'impératrice le True Final Boss mais bien le Fahaka. D'ailleurs, tuer L'impératrice debouche sur la "mauvaise fin du jeu" alors que affronter le Dahaka c'est la "bonne".Bref, déjà il nous a fait chier une bonne partie du jeu mais en plus il faut l'affronter. J'ai fais le jeu en difficile et déjà que le jeu est vraiment chaud, imaginez dans ce mode...5)- Le Roi de Daien en 5 ème position. Il faudra à tout prix et je dis bien à tout prix appeler du renfort comme Tibarn ou Giffca au cours de cette final car sinon vous allez galère comme jamais ! En difficile, il est encore pire car il reviens sous une autre forme avec 80 PV au lieu de 60 ! Il avait massacré un bon nombre de mes troupes, et la plupart des unités sont inefficace contre lui. Seul Ike et quelques autres peuvent lui infliger des dégâts...4)- Même si j'ai plus galère sur Nightmare Grimm, Radiance est le boss final donc faut pas tricher x). Il envoie ses lasers et des attaques à une vitesse qu'il faut avoir des réflexes de ouf pour ne pas se faire toucher et être sur le qui vive. De plus, ses attaques inflige deux points de dommages, pouvant donc vous tuez en seulement quelques coups.Il est très dur certe mais il reste plaisant à affronter.3)- Le boss le plus hard de tout TW3 et c'est pas pour rien, sachant que je l'ai fais en marche de la Mort. Il est le boss final du DLC Blood And Wine. Dans ce mode, il nous tue en deux coups et il faudra à tout prix l'esquiver. Sachant que j'ai pas utilisé Queen car trop cheaté, j'avais pas le droit à l'erreur.Il m'aura bien fait rager mais quels soulagement après l'avoir vaincu...2)- Ces boss au dessus ne sont rien comparé au deux qui vont suivre. Manus boss final du DLC et une horreur sans nom qui m'aura tuer au bas mot plus d'une trentaine de fois facile. Ses attaques font très mal et il a un enchaînement qui fait que si vous vous prenez dedans, c'en est finis de vous.1)- Encore lui décidément... Le boss le plus hard que j'ai eu à affronter jusque là parmi les jeux que j'ai fais. J'y arrive mieux aujourd'hui et heureusement à force de try hard comme un sac. J'ai déjà tout dis de lui quand j'avais fait un top sur Bloodborne. Pour éviter de me répéter, je vous laisse avec une vidéo compilation de Rage sur ce boss !Et vous alors, quels Final Boss vous on fait hurler ?