"Ouais, ça s'est passé en fait il y a environ un an et demi - c'était juste après que la pandémie ait frappé. Michael McGlynn m'a contacté et m'a dit : " Écoutez, nous écrivons de la musique pour le remake d'un jeu PlayStation " - et il a fait ça souvent, il a écrit beaucoup de musiques pour différents jeux très connus. Mais je ne suis pas un joueur moi-même. Quoi qu'il en soit, il m'a dit : "Écoutez, c'est un texte en irlandais qu'ils recherchent. J'ai donc participé à l'écriture des paroles en langue irlandaise. Sa fille a chanté sur le morceau et sa femme a arrangé une partie des parties chorales, tout comme Michael. Il a également travaillé avec moi sur l'aspect linguistique des choses, c'était presque un effort familial. Pendant longtemps, je n'ai pas été autorisé à vraiment... on ne sait pas pour quoi on écrit, tout est en quelque sorte confidentiel parce qu'ils ne veulent pas que ça sorte. Donc, il va être annoncé à Noël - le nom du jeu. J'en ai entendu parler maintenant et j'ai confirmé que c'est un grand jeu, ce qui est génial ! Il y aura une partie en langue irlandaise dans le jeu, ce qui est génial."

Selon une interview réalisée sur la station de radio irlandaise WLR FM aujourd'hui, vers 12 heures le jeudi 7 octobre (heure irlandaise), un nouveau titre PlayStation, qualifié de massif mais dont le nom ne peut être divulgué en raison de NDA et autres, sera révélé aux alentours de la période de Noël, ce qui laisse supposer un retour au PSX ou une présence de PlayStation aux Game Awards.La trad est pas top désolé, ça vient d'une "transcription".Cliquez sur le programme "The Lunchbox" à la tranche horaire 12:00-13:00 et passez à 36:40.Plus ici:Cela vient de AVA: