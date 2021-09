ou pas... Kamiya : " Si vous vous souvenez de la dernière fois, j'ai dit que même si tout le monde s'interrogeait sur Bayonetta 3, il fallait peut-être dire à tout le monde d'oublier ce sujet pendant un moment. Je dois m'en tenir à cette position pour l'instant car, en fin de compte, ce n'est pas à nous de décider quoi dire et quand le dire." Inaba : "Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Ne vous inquiétez pas pour l'instant. Tout va bien." Kamiya : "Autant tout le monde réclame de le voir, nous attendons vraiment, vraiment de le sortir aussi, tous ceux qui travaillent sur le projet sont bien sûr très fiers de ce que nous faisons et veulent que tout le monde voit ce que nous faisons. Autant les fans l'attendent, autant nous attendons le jour où nous pourrons le montrer. Nous voulons que tout le monde nous encourage dans la dernière ligne droite. Nous voulons aussi le montrer !" hihihi

posted the 09/11/2021 at 08:56 AM by newtechnix