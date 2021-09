Le studio est composé d'environ 280 développeurs dont plusieurs haut-placés étaient à l'origine chez Liverpool un ancien studio Sony fermé en 2012. D'autres développeurs de l'ancien studio avaient alors rejoint XDEV. Ils sont les co-créateurs de Wipeout.Actuellement ils ont 45 postes ouverts pour plusieurs projets.Firesprite vient tout juste de changer de logo, rappelant de nombreux logo issu de la série Wipeout justement.Le Studio a également apporté son soutient au colossal développement de Star Citizen depuis quelques années en co-développant le Solo "Theaters Of War".Ils ont développé The Playroom, The Playroom VR avec Japan Studio et ont sortit The Persistance VR.