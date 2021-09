On devrait avoir (même si pour certains je suis septique): Un autre trailer de Horizon 2 Du gameplay de GT7 Un trailer et un peu de gameplay de Ragnarok ? Faction 2 Forspoken y sera peu être FFXVI j'en suis moins sur Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard y sera sûrement Des trucs comme Kena ou Deathloop c'est possible vite fait Une ou deux surprises Quelques indés En 40 min si y a pas blabla inutile, y a de quoi faire a montrer. Vous en entendez quoi vous ?

posted the 09/03/2021 at 08:02 AM by jenicris