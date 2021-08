Pour expliquer la perte d'exploitation de Taito dans le secteur des loisirs et la forte baisse de son chiffre d'affaires net, la société mère Square Enix a expliqué dans une récente déclaration financière que ces fermetures étaient destinées à lutter contre la propagation du COVID-19. "Le marché des loisirs reste confronté à un environnement opérationnel difficile en raison de l'impact direct de la pandémie de COVID-19 ", a ajouté Square Enix dans ses derniers résultats financiers. Capcom note également que ce n'est pas seulement la fréquentation des salles d'arcade qui a été touchée, mais aussi la demande de fabrication de ces dites bornes d'arcades. L'ensemble du secteur a été touché.

Au fil des décennies, les salles d'arcades japonaises ont été confrontées à une série de défis. Le plus souvent, ces défis étaient d'ordre technologique, à savoir des consoles de jeux vidéo de haute technologie qui promettaient d'abord des graphismes dignes d'une borne d'arcade avant de les dépasser. Aujourd'hui, les salles d'arcade japonaises sont confrontées à une nouvelle menace, une menace que le monde entier a combattue : COVID-19. Même avant la pandémie, les salles d'arcade japonaises étaient sur une pente descendante. Selon un livre blanc de la police, il n'y avait que 4 022 arcades dans tout le Japon en 2019, contre 26 573 en 1986. Les choses ont changé même depuis la fin des années 2000, lorsque j'ai publié un livre sur les salles d'arcades japonais intitulé "Arcade Mania !". À l'époque, il y avait plus de 9 000 salles d'arcades - nettement moins que leur pic du milieu des années 80, mais le double d'aujourd'hui.

