Vidéos Diverses

Cela fait 1 mois qu’est ressortisur. À cette occasion, l’artiste sculpteur North of the Border a réalisé une maquette à échelle réduite de l’île dedu même jeu. Un travail d’orfèvre et minutieux dont il détaille tout le processus et les outils utilisés durant le gros quart d’heure que dure la vidéo.