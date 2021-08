Merci de ne pas spoiler la serie ou les films dont le dernier qui vient de sortir.





Dybex annonce l'arrivée de la serie Evangelion (comprenant aussi les 2 films) en collector Blu-Ray+DVD VOST/VF.Pas encore de date, ni de prix.On apprend aussi que les films "Death and Rebirth" et "The End of Evangelion" ressortirons au cinema