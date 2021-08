Malgré le décés de Kentaro Miura, un chapitre 364 de Berserk sera bel et bien publié et ça le 10 Septembre prochain dans le Young Animal.Ce chapitre sera accompagné d'un poster et d'un livret "Messages to Kentaro Miura".Ce sera aussi sans doute l'occasion de savoir ce qu'il adviendra de la serie, si elle continue par ses assistants ou si elle restera malheureusement inachevée.