Une petite vidéo du super héros qui défake sur les fakes ! Evidement je vais pas poster toutes les vidéos de ce mec (il me semble que j'en ait déjà posté une ou 2), mais celle ci est intéressante et résume bien la mauvaise fois de la plus part de beaucoup de militants (de tout bord, mais bizarrement il y en a certains qu'on retrouve plus souvent...) et en ce moment, ou plein d'abrutis repostent des conneries/hoax sur leur page Facebook/Twitter, sans prendre 5 mn pour vérifier, c'est bien de rappeler que beaucoup le font sciemment, en sachant que c'est de la merde, mais le repostent quand même tant que ça va dans leur sens....Comme toujours ses explications sont claires et accessibles pour tout le mondeAbonnez vous à sa page Facebook :Ses pages Youtube :Son compte Twitter :PS : Les illuminés et ceux qui estiment que tous les moyens sont bons pour faire de la propagande, si ça vous plaît pas, passez votre chemin. Pareil pour les poucaves, j'en ai eu 1 ou 2 qui sont venu chialer la semaine dernière sur un article d'un doc la course au vaccin ! Pas sur le covid lui-même, sur la course au vaccin bordel ! Et un doc d'Arte, pas un doc de merde venant d'un truc comme Odysee etc...