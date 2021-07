Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech













Résumé

■Chez Valve ils ont réalisé une cinquantaine de prototypes pour les tests (jeux, conception hardware, OS).■Le prix de la machine a été fixé dès le début sans pour autant sacrifier la finition.■L'installation des jeux a été testée et optimisée pour les cartes microSD et ça se fait via l'appareil, il y aura d'autres possibilités logiciels permettant de charger les jeux sur un autre appareil.■Le module M.2 optionnel est pour la maintenance.■Les trackpads ont une latence inférieure à celle du contrôleur Steam.■Les nouveaux jeux (sortis en 2020) ne fonctionnaient pas assez bien sur les anciennes architectures d'où le choix duZen 2 / RDNA 2 pour obtenir les performances souhaitées sans problème.■En plus le combo Zen 2 / RDNA 2 permet aux optimisations faites sur les autres plateformes tournant sous de la même architecture de fonctionner sur la Steam Deck.■Tant que les développeurs viseront une fréquence d'images et une résolution élevées, l'objectif de jeu en 800p @ 30fps sera très bien respecté sur Steam Deck.■Pour l'heure, ils n'ont pas vraiment trouvé des jeux que la console ne puisse pas faire tourner.■Elle supportera bien évidemment le RT, le VRS ainsi que le FSR d'AMD.