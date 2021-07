Preview Gameblog Il ne révolutionnera peut-être pas le jeu vidéo, ses contrôles et sa caméra mériteraient un petit peu de souplesse, mais on s'en fiche. Solide sur ses bases, Psychonauts 2 convainc sans peine qu'il sera l'un des titres les plus inspirés et les plus créatifs de l'année. Sa patte artistique, son atmosphère singulière, son humour ciselé et quelques idées de gameplay quand même très amusantes lui assurent déjà toute notre sympathie, voire notre amour. Les fans déjà acquis à sa cause peuvent aussi s'attendre à passer beaucoup plus de temps aux côtés de Raz, tant le contenu paraît important. Bref, ça sent très bon avant sa sortie, le 25 août prochain sur Xbox Series X|S, PC, Xbox One, PS5 et PS4. À moins que quelqu'un nous ait mis cette idée dans la tête...Preview JVC Cinq ans après sa campagne de financement participatif sur Kickstarter, Psychonauts 2 s’apprête à continuer l’histoire de Raz en lettres majuscules. Avec ses graphismes magnifiques et ses univers originaux, il poursuit une formule qui fit ses preuves en 2005 et qui n’a pas pris une ride, pour peu que l’on aime les platformers 3D. L’exploration de la matière grise ne connaît pas la crise, et les psychonautes semblent avoir plus d’une corde à leur arc pour nous étonner. Le soft conçu par Double Fine débarquera le 25 août 2021 sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Xbox Series X/S. Il est inclus dans le Game Pass.