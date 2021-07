Voici une réalisatrice et scénariste audacieuse, un film de mélange des genres (un peu comme les films qui arrivent de Corée du Sud depuis quelques temps) Français, c'est tellement rare. Ce n'est pas facile de résumer le film, il y a deux thèmes principalement abordés, la "transformation" du corps (qui dépasse "les limites" du "genre") en passant par la filiation. Nous suivons Alexia qui a eu un accident de voiture avec son père quand elle avait un dizaine d'année, depuis cet accident il a une plaque de titane (d’où le titre du film, si vous connaissez "La mouche", remplacez la plaque pour la mouche, ça sera tout de suite plus clair de comprendre le film, le film fait aussi penser à "Crash") au niveau du cerveau. Nous la retrouvons des années après, elle fait des « soirées » ou elle aime danser et ne faire qu'un avec les voitures, car elle a depuis l'accident un rapport « charnel » avec les voitures -et tout ce qui est "métallique"-, prête à se débarrasser de tout obstacle en l’occurrence fille comme garçon (c'est la raison pour laquelle la police essaye d’arrêter Alexia), qui entraverait cette amour. Pour ne pas se faire arrêter, elle décide de vouloir changer d'apparence, ce qui n'est pas évident car elle est enceinte, pour plutôt passer pour un garçon. Un pompier qui a perdu son fils depuis plusieurs années va prendre en charge cette « fille » comme si c'était son «garçon », j'en dis pas plus. Les acteurs sont proche de la « performance », la bande son est très travailler (de l'intro en passant par la scène du tabouret ect), c'est viscéral dans la mise en scène (avec beaucoup de symbolique). C'est une « expérience » cinématographique. Pour comprendre un film, il faut regarder la conclusion, souvent tout créateur c'est déjà ou il veut en venir, il a déjà sa conclusion, puis il amène les étapes pour arriver à cette conclusion, si parfois vous ne comprenez pas un film "regarder le à l'envers". En résumé, nous avons la fille (féministe) spirituelle de Cronenberg.