C'est un testeur QA qui vend la meche sur Reddit:- La durée de vie de l’extension est estimée entre 15 et 20 heures.- L'ile d'Ikishima serait aussi grande que la partie inferieur de la carte de Tsushima- Il y aura de nouveaux animaux tel que des singes, des ecureuils et des leopards.- Il y aura une nouvelle posture de combat- Et évidement de nouveaux ennemis, nouveaux sanctuaires, charmes, armes, armures ect...A prendre avec des pincettes evidements mais ça semble credibleGhost of Tsushima Director's Cut sortira le 20 Aout sur PS4 et PS5.