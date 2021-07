Nintendor

J'ai trouvé ces chiffres intéressants. On peut avoir pareil pour Sony Playstation et Microsoft Xbox ?

Au total, la société fondée en 1889à travers 27 antennes réparties dans le monde. Un nombre en progression de 6% par rapport à l'année dernière, ce qui témoigne de la croissance de Nintendo, enregistrée dans les excellents résultats financiers de la dernière année fiscale. Mais Nintendo ne s'arrête pas à ce nombre puisqu'on sait où travaillent ces personnes, et comment elles sont réparties.Evidemment,répartis entre le siège de Kyoto et les antennes locales, parfois situées sur le continent. 80,5% de ces salariés sont des hommes tandis que seulement 19,5% sont des femmes. Cela place les effectifs japonais en queue de peloton au niveau de la parité.En Amérique du Nord, Nintendo emploie 63,3% d'hommes et 36,5% de femmes, un chiffre qui ne cesse d'augmenter grâce au développement des formations et des initiatives locales.Nintendo of Europe se trouve en troisième position, mais n'est désormais plus si loin de son homologue américain.La parité est un peu plus proche dans cette partie là du monde, puisque 38,1% des salariés sont des femmes et 61,9% sont des hommes.Notons enfin, dont 48,8% d'hommes.Les chiffres de ventes de la Switch et des jeux, présents sur l'infographie, ne nous apprennent rien de plus, les données étant les mêmes que celles qui ont été dévoilées au sein du bilan financier.