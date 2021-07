PuissanceNintendo

Surprise ! Aujourd'hui, Nintendo a déployé une nouvelle mise à jour pour... Mario Kart Live: Home Circuit, l'étonnant Mario Kart à la sauce jouet vidéo, avec à la clé de cette updateLa Coupe Mario ajoute évidemment de nouvelles "courses" (que l'on met entre guillemets si vous vous souvenez du principe du titre) :- Slip Circuit- Barrel Temple- Fossil FieldSi on vous parlait d'un kart Yoshi, on ne parlait pas d'un nouveau modèle de kart radioguidé accompagnant Mario et Luigi, mais d'un kart virtuel pour équiper votre personnage dans le jeu, le Kart Super Yoshi :Nintendo nous propose ses toujours très bavardes notes de version au sujet de cette mise à jour 1.1.0 de Mario Kart Live: Home Circuit :- La "Coupe Mario" a été ajoutée à "Grand Prix". En remplissant certaines conditions dans "Mario Cup", vous recevez trois nouveaux "Environnements" et une "Porte" à utiliser dans la création de parcours.- "Super Yoshi" et "Klaxon Yoshi " ont été ajoutés aux modèles de karts du jeu. Vous pouvez les débloquer en remplissant certaines conditions dans Mario Cup.- Des modifications générales ont été apportées pour améliorer le plaisir du jeu.