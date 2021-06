Hello Gamekyo ^^J’ai un problème avec mon application Microsoft Rewards sur ma One, depuis plus d’un mois je me suis lancé dans le programme Reward. Je fais au maximum les quêtes hebdo. Aujourd’hui en voulant compléter la dernière tache de la semaine (un dernier succès en jouant à Kingdom Hearts) l’appli a planté. Et aucun moyen de la relancer.Normalement en lançant l’appli j’ai toujours un écran bleu qui dure quelques secondes avant d’arriver sur l’appli et là je reviens à l’accueil Xbox ! J’ai même éteint, débranché et réinstaller l’appli cela ne fonctionne pas ! J’ai maintenant la médaille de l’appli qui s’affiche sur l’écran de chargement mais rien ! J’ai eu une fois l’erreur 0x80070490 mais c’est tout … Une solution à proposer ? Merci d’avancePS : Je précise aussi que j’ai une One fat qui traine depuis 2014 quelques casseroles ^^