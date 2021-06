Les 30 premieres minutes du "remaster" de Legend of Mana par Gamersyde dans sa version PS4.Pour moi c'est toujours du travail baclé, je ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas tout refait (ou au contraire tout laissé tel quel), ya meme la map au debut qui est resté en SD.

posted the 06/22/2021 at 02:34 PM by guiguif