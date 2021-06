Square Enix et Cyber Group Studios ont annoncé aujourd'hui qu'une série animée Final Fantasy IX est en cours de réalisation ! L'équipe de production française Cyber Group Studios coproduit la série, en assure la distribution mondiale et s'occupe des produits dérivés. L'adaptation de la série animée a pour but d'introduire les jeunes de 8 à 13 ans dans le monde de Final Fantasy IX tout en s'adressant aux anciens fans. Selon Pierre Sissman, PDG de Cyber Group Studios, la production de la série à venir se terminera vers la fin de 2021 ou au début de 2022.