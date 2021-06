La source vient d'un leakerur Reddit et Jusqu'à présent, les affirmations de cette personne ont été exactes à, sur plein d'évent, Persona, Pokemon, Nintendo Directs, Monster Hunter, etc., il semble qu'il s'agisse principalement de jeux/annonces provenant des conf Xbox et d'Ubisoft, avec quelques jeux d'indés.Tous les titres ci-dessous ont été confirmé par l'insidersPracticalBrush12 semble également préparer une autre liste pour le ,Nintendo direct notamment

Who likes this ?

posted the 06/11/2021 at 09:26 AM by lightning