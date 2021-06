“À travers l’écosystème Xbox, nous attirons des centaines de millions de personnes chaque mois. Et ce marché va continuer de croître. Plus l’écosystème grandit en termes de taille et de contenu, plus il prend de la valeur auprès des joueurs et des partenaires. En ce moment, nous sommes la seule plateforme présente sur console, PC et Cloud simultanément. Certains sortent les jeux sur PC des années plus tard, forçant les joueurs à acheter leurs consoles puis à payer une seconde fois pour s’amuser sur PC. Tous nos jeux sont inclus dans le Game Pass dès leur sortie, sur toutes les plateformes”.

En amont du Xbox & Bethesda Games Showcase prévu ce dimanche, les équipes de Microsoft ont organisé une table ronde dédiée à la presse afin d’évoquer l’avenir du jeu vidéo chez Xbox.Durant cette table ronde, Phil Spencer parlait à un moment de la place de l'écosystème Xbox sur un grand nombre de plateformes que sont les consoles Xbox, le PC ou encore le Cloud.À ce sujet, ce cher Philou indique qu'ils sont actuellement les seuls présents sur toutes ces plateformes simultanément et n'a pas pu s'empêcher de faire la comparaison avec la concurrence en glissant un petit tacle envers Sony et sa nouvelle politique vis-à-vis du PC :D'ailleurs, le communiqué de presse reçu après l’événement précisait que la conférenceOn a l'habitude avec Ms depuis de nombreuses années.Maintenant on veut du concret !Pour ceux qui veulent plus d'infos au sujet de cette table ronde, JVC a sorti un article très complet qui résume le tout de la stratégie de MS sur le long terme avec pas mal de points intéressants à retenir (si jamais quelqu'un veut en faire un article).