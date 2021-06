Beaucoup de jeux utilisent la lecture, que ce soit dans des documents écrit, dans des livres qu'on peut lire comme dans Skyrim, Witcher etc... Des jeux utilisent même ce procédé pour faire avancer le scénario, comme dans Stasis par exemple ou ya beaucoup beaucoup de lecture.



Ou également dans Metro, ou le perso Artyom qui est muet raconte ce qui se passe dans son journal, et c'est d'ailleurs très bien écrit. Mais revenons à la question, aimez vous lire dans les JV des documents, livre etc ou ça vous gonfle ?



Moi, c'est mi figue mi raisin, j'aime lire quand le document est intéressant, quand ça raconte bien ce qui se passe, mais quand le document est chiant ou inintéressant je zappe car je trouve ça chiant.



Par contre, j'irai pas jusqu'à lire par exemple tout les livres qu'on peut trouver dans Skyrim car déjà que le jeu est long, si en plus je lis tout les bouquins, ça va prendre un temps infini.



Et vous alors ? Vous aimez lire ou pas du tout ?