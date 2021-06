Décidément, après Richard Raaphorst et son film Frankenstein's army (très mauvais film au passage mais les créatures sont identiques aux monstres du jeu dans l'usine ça c'est indéniable), c'est autour de Judy A. Juracek, photographe et designer américaine, d'accuser Capcom de plagiat.Ici ça part plus loin car l'artiste vient de déposer une plainte à l'encontre de Capcom devant un tribunal du Connecticut aux Etats-Unis.L'artiste accuse la société japonaise d'avoir exploité des photos issues de son livre “Surfaces”, publié en 1996, pour concevoir de nombreux éléments des jeux Resident Evil 4, Resident Evil Remake et Devil May Cry.Evidemment, tous les clichés utilisés dans l'ouvrage sont protégés par la législation sur le droit d'auteur. Disponible sur Amazon USA et dans les boutiques spécialisées, “Surfaces” est une compilation de 1200 photographies de textures. Ces images, photographiées par Judy A. Juracek, sont censées servir d'inspiration pour les designers et architectes du monde entier.Néanmoins, la photographe exige que les artistes qui souhaitent exploiter ces images lui envoient une demande de licence. Dans la plainte déposée devant les tribunaux, l'artiste assure que Capcom a exploité les photographies sans jamais entrer en contact avec elle. Pour prouver ses dires, elle a compilé toutes les ressemblances existantes entre son oeuvre et les environnements aperçus dans les jeux Resident Evil 4, Resident Evil Remake et Devil May Cry (l'époque Shinji Mikami).En fouillant dans l'univers graphique développé par Capcom, Judy A. Juracek a découvert de nombreuses formes, textures ou images très similaires. L'artiste estime notamment que le logo de Resident Evil 4 a été inspiré par une de ses photographies d'un “verre brisé en Italie”. Juracek a référencé au moins 80 images présentes dans son livre et utilisées dans les jeux de Capcom. Au total, la firme japonaise aurait exploité le travail de l'artiste plus de 200 fois. Les photographies et textures de son livre se retrouvent notamment sur les murs du château de Resident Evil 4.Dans la plainte, elle souligne avoir remarqué des noms de dossier similaires, correspondants aux images présente sur le CD-ROM fourni avec son livre, dans une fuite de données survenue chez Capcom l'an dernier. “Les noms de fichiers d'au moins une des images des fichiers piratés par Capcom sont les mêmes que ceux utilisés sur mon CD-ROM”, affirme Judy A. Juracek. Elle assure qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence et que son oeuvre faisait bien partie des inspirations des artistes de Capcom.Sans surprise, la plaignante réclame jusqu'à 12 millions de dollars en dommages et intérêts à Capcom. Elle demande aussi entre 2500 à 25 000 dollars supplémentaires pour chaque photographie exploitée sans son accord. Pour l'heure, on ignore si les tribunaux vont statuer en faveur de celle-ci.Photo du responsable même s'il est plus dans la boîte, on se demande s'il y a pas la même chose dans les excellents The Evil Within connaissant le passif du bonhomme de reprendre sur d'autres artistes (alone in the dark coucou).Bonus Frankenstein's army :