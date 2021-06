Bonsoir à toutes et tous,J'espère que vous allez bien.Voilà, j'avais une petite question concernant le transfert de DLC d'une console à une autre.Je possède une Switch, une PS4 Pro, Une XBOX One X et je compte acquérir une Switch Pro (mouais, quand elle sera officielle et annoncée) et transférer ma switch actuelle à mes enfants, une PS5 et une XBOX Series X (quand ces dernières seront trouvables...)J'ai sur chacune de ces consoles une compte et quelques DLC que je souhaiterai transférer des consoles actuelles aux futures.1) Pour la Switch, je vais réinitialiser la console et la mettre "à neuf" pour mes filles. Il me semble que je doive faire un transfert de mes sauvegardes et de mes DLC de compte à compte avec une console source et une console hôte. C'est exact?2) Pour la XBOX Series X, je ne revedrai pas ma One X (elle servira pour lecteur Bluray UHD dans la chambre). Si je ne réinitialise ni n'efface rien de la One X, est ce que si j'inscris mon compte sur le Series X, je vais pouvoir récupérer et dupliquer mes DLC sur cette dernière?3) Même situation pour la PS4 Pro/PS5 que pour Xbox , je vais garder la PS4 Pro et installer mon compte sur PS5. Pourrais dupliquer mes DLC?Merci beaucoup à tous. Je ne pense pas effacer ce blog une fois les réponses obtenues. Je pense humblement que cela pourrait intéresser d'autres personnes.Bon sinon, bientôt l'E3, il est évident que nous attendons tous:- Une Trilogie remasterisée de Xenosaga- Un Valkyrie Profile Hrist- Un Baten Kaitos 3- Un New F Zero- Un Vagrant Story 2Comment ça je rêve???Bon week end à tous!