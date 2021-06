Tests

Avant-propos Mon article originel

Trop de fins tuent les fins ?

Spoiler :



Pour les fins B, C, et D, le jeu nous fait reprendre à chaque fois à partir de la seconde moitié de l'aventure. Trois fins dont les trames sont quasiment identiques entre-elles à quelques détails près déjà évoqués plus haut. Et pour accéder aux deux dernières fins, il faut avoir récupéré toutes les armes du jeu au préalable. Armes que l'on peut acheter dans des boutiques, ou acquérir à l'issue de certaines quêtes annexes. Les revendre est donc une très mauvaise idée.



D'ailleurs j'aimerais parler plus particulièrement de la C et D. Dont les seules différences sont d'abord le choix (difficile) qu'on sera amené à faire à leur issue, puis les conséquences de la D qui après un certain nombre d'avertissements, supprimera purement et simplement toutes les données du jeu. Dit autrement, toute notre progression acquise durant notre partie disparaîtra à tout jamais. Bien que ce soit justifié dans le scénario, c'est pas le genre de chose auquel on s'y attend quand on ne connait pas la licence.



On pourrait se dire qu'après une fin pareille que le jeu n'aura plus rien à nous offrir. C'est tout le contraire ! Car le meilleur vient avec la fin E qui est une lettre d'amour aux fans de la saga. Chose plus belle encore, c'est que cette fin n'était même pas présente dans le NieR originel. Bien que ce fût long, je suis content d'être allé au bout de l'histoire rien que pour ça.

En "quête" de répétition



L'incontournable quête de pêche



NieR Replicant sans contexte...

Jamais deux (armes) sans trois

Une bande-son divine, qui peut le NieR ?

Disclaimer : Le contenu des vidéos des musiques du jeu qui vont suivre contient du spoil. Donc pour ceux qui veulent éviter ça je vous conseille de lancer la musique sans regarder la vidéo.

The Dark Colossus Destroys All





Temple of Drifting Sands





Song of the Ancients / Devola





Grandma





Kaine / Salvation



Esthétique

Équipe de choc





Conclusion

Jusqu'ici, mon premier et seul contact avec la sagaconcernait l'opusSorti en 2017 suret qui connaîtra un succès fulgurant (5,5 millions de copies écoulées en Février 2021). Un jeu plutôt plaisant dans l'ensemble et qui m'aura principalement marqué par sa, seset sa magnifique. Mais à ce jour, je n'ai fait que sa. Chose que je compte rectifier après mon passage surdont j'ai pu faire toutes ses fins. D'ailleurs j'ai 2-3 trucs à dire à ce propos.Les jeuxsont connus pour leursaccessibles sous certaines conditions. Un parti pris qui a le mérite d'être audacieux, mais qui me pose certains problèmes.Pour moi le principal souci de ces fins, c'est la manière de les débloquer. Dans un jeu narratif classique style(sorti la même année que le premier, lesdurant l'aventure influeront le cours et la fin de l'histoire. Ce qui n'est pas le cas dans lesoù laengendre laqui une fois terminée engendre laet ainsi de suite. Et pour accéder à ces différentes fins, il faudraAutant je n'ai pas de problèmes particuliers quand à recommencer un jeu après l'avoir fini. Ne serait-ce que pour le refaire dans une autre. Changer maavec le contenu annexe et éventuellement les Trophées / Platine. Ou dans le cas présent,à travers quelques nouveaux dialogues et cinématiques.Le problème que j'ai avecc'est qu'ilce recommencement dans la mesure où c'est. D'autant plus que c'est pourcompte tenu du temps qu'on passe à jouer. Et là je vais devoir spoiler un peu.est un jeu réellementEt ça se ressent à travers sonque j'ai trouvée très bien écrite même si ça met un certain temps à démarrer. Il n'y a que peu de place pour la joie et l'espoir. Avec cetteincurable qui tue à petit feu tous ceux qui en sont infectés, et lesqui sèment la terreur un peu partout dans ce monde post-apocalyptique. Les moments déchirants son légion aussi bien durant la trame principale que lors de certainesD'ailleurs parlons-en de ces quêtes, en bien comme en mal. On sent qu'on joue à un jeu de 2010 avec des objectifs majoritairementoù on nous demandera d'aller chercher ci, de tuer ça, de trouver untel et etc. Mais ça, ce n'est même pas le pire. Parce que quand on te demande de faireet souvent pour pas grand-chose, c'est usant. Et ce n'est pas ledisponible un peu (trop) tard dans l'aventure qui rendra le tout plus agréable.Une fois j'ai eu deux quêtes successives en provenance d'un même endroit, qui me demandaient d'aller tuer des ombres dans un même temple. C'était trop compliqué de faire tenir ça dansAprès il y a quand même du bon dans le lot. Avec des quêtes qui développent davantage desdont celle avec laet celle impliquantetqui m'ont toutes deux particulièrement marqués.Par moments, le jeupour raconter l'histoire uniquement sous la forme d'un. Exactement comme si on lisait un bouquin. C'est plutôt original d'autant plus que l'absence d'images nous permet d'imaginer nous-même la scène. Même si j'ai trouvé certaines histoires bien (trop)Notamment durantCe sont celles se situant au sein de la. Qui reprennent le même style de narration que je viens d'évoquer mais avec un QCM sur le texte à la fin. J'étais pas spécialement préparé àau sein d'un jeu vidéo mais passons. Ceci-dit, l'idée n'est pas totalement inintéressante sur le papier. Mais dans l'exécution, c'est une purge. Car après s'être infligé des pages et des pages de texte, si on a le malheur de se tromper, on est bon pourdepuis le début du récit.Et là on pourrait se dire qu'il suffit juste de se souvenir des réponses et deles passages du récit qui y font mention. Même pas ! Car les développeurs de ce jeu ont été suffisamment fourbes pourà chaque nouvelle lecture. Ce qui nous oblige àà chaque fois. Jusqu'au bout...Le gameplay dea le mérite d'être assezetAvec d'abord la possibilité d'alterner entre des attaquesetpouvant briser une garde ennemie. Et dont l'association en combat peut donner lieu à desdévastateurs. On est assez procheen termes de feeling.En plus de ça, on aura le choix parmiqu'on pourra changer à la volée en plein combat. Celle de base qu'està une main. Laqui permet d'infliger des attaques rapides. Età deux mains plus lente à manier mais très puissante et d'une efficacité redoutable face à des ennemis en armure. On pourra même améliorer nos armes pour peu qu'on ait lesadéquats. Certains étant très difficiles à trouver.Lorsqu'un ennemi est sur le point de porter une attaque, on peut leau dernier moment pouravec une attaque dévastatrice. Ça rend les combats plus dynamiques qu'ils ne le sont déjà et nous incite àdu pattern adverse. En revanche, c'est plus compliqué face à une horde qui peut attaquer de toutes parts. Ce qui m’amène à dire que le système debien que bienvenu (surtout durant les combats de boss), demeure assez approximatif par moments.Afin d'augmenter notre force de frappe, notre personnage dispose également de nombreuxassignables par. Combat rapproché, mi-distance ou à longue distance, il y en a pour tous les goûts et pour tous types de situations. Chaque sort consomme une certaine quantité dequi se recharge d'elle même avec le temps et les coups portés. Mais qu'il faudra bien doser au risque de se retrouver à sec avant même de s'en rendre compte. Je regrette toutefois que. On est obligé de repasser par le menu pour assigner un sort alors que pour les armes ça se fait par une seule touche.Pour améliorer nos aptitudes, il faudra accumuler desque l'on reçoit en terrassant certains ennemis. Ces mots agiront comme despour nos armes, sorts, défense et esquive. Au fur et à mesure de notre avancée dans l'histoire, les mots acquis seront de plus en plus puissants.Il n'y a pas de petits ennemis sans un grandQui se distinguent du reste de la bande par la présence d'uneà détruire avant la fin du temps imparti. Auquel cas sa jauge de vie remontera un peu et il faudra répéter l'opération. Les affrontements contre certains de ces maitres des lieux sont souvent impressionnants par lade ces derniers (mention spéciale au boss du navire échoué), laqui va avec, et surtout l'incroyableles accompagnants.N'y allons pas par quatre chemins. L'OST defait partie pour moi. Je la place au même niveau que cellequi a lui-même repris quelques thèmes. Cette bande-son a d'ailleurs subie unetotale par rapport au jeu de 2010 qui a eu l'air de diviser. Pour avoir écouté un peu des deux, je trouve en effet queque je ne saurais expliquer avec des mots. Au final, l'idéal aurait été de laisser le choix des deux versions dans le jeu.Mais l'un comme l’autre, leurs compositions orchestrales sont grandioses. Avec des thèmes dans la majeure partie accompagnés dedemeurant souventsouventet parfoisComme ceux comportant des vocalises chantés pardans unepouvant mélanger japonais, anglais, espagnol, italien, portugais, français et gaélique écossais. Rien que ça. Certains d'entre-euxavec des variations parfaitement appropriés à la situation. Sur ce, voici ma petite sélection de quelques pistes qui m'ont marqué.Un grand bravo et immense merci au compositeur attitré de la série, ainsi qu'à son équipe pour les travaux.Globalement le jeu est plutôtmais sans être une claque visuelle pour autant. Je dirais même qu'on est sur un jeu de milieu de vie de laAvec un rendu assez prochepour le citer encore.Et contrairement à ce dernier, ce n'estLe monde deest quant à lui découpé en une poignée de zones à taille très variable. Mes préférés étant les villes deetqui m'ont séduit par leur architecture et direction artistique. D'ailleurs chaque environnement du jeu a sa propre "couleur".Parfois, il arrive que. Soit en passant par unequi en intérieur, donne l'impression que les bâtiments visités ont été coupés en deux. Soit endurant les combats le plus souvent. C'est un peu perturbant la première fois mais on s'y fait vite.Chose que j'ai moins aimé en revanche, ce sont lesqui apparaissent durant certaines(très souvent de qualité). Je trouve que ça fait tâche. Puis quitte à marquer la différence avec le gameplay, autant mettre des bandes totalement noires.Ah et le jeu est violent. Chaque coup porté ou reçu provoquera desbien visibles à l’écran. D'ailleurs le souci du détail a été poussé au point ou marcher dans une flaque de sang fera apparaitre des traces de pas ensanglantées.Pour finir, la plus grande force deréside dans l'écriture de sescommeet qui ont tous une histoire tragique. Personnellement, je me suis senti impliqué dans la quête du héros afin de sauver sa petite sœuratteinte de la Nécrose Runique. Et il ne sera pas tout seul à la tâche.Le premier compagnon à le rejoindre sera le(ou "Weissounet" pour les intimes)Un puits de connaissances sur ce monde et celui qui donne ses pouvoirs magiques au héros. J'ai beaucoup apprécié les joutes verbales entre lui etPersonnage auô combien trempé, au"surprenant", mais qui pour moi figure. Mais de tous, celui qui évoluera le plus (au sens propre comme au figuré) estQue je considère comme étant le) du jeu.Un groupe avec une bonne dynamique et auquel on finit par s'attacher. Même si au fil dedeset de leuron perçoit leurs actionspour ne pas en dire plus.J'ai profité des dialogues avec lesd'origine. Et bien que je n'aie rien à redire quant à la, je suis bien plus critique concernant laqui m'a parue totalement à côté de la plaque par moments. Dans le sens où parfois. Et dans un jeu où les mots sont si importants, c'est dommage.