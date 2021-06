Mes confrères, bonsoir.Non ceci n'est pas un Troll.Ceci est l'excellente analyse de la très compétente chaîne Youtube nommée "NX Gamer".(Si Leonar ou quelqu'un qui comprend bien l'anglais veut prendre le temps de décortiquer et traduire les différents éléments partagés dans la vidéo, je les mettrai volontiers dans cet article)En somme:La vidéo analyse bien le fait, à travers le focus de différentes séquences et éléments, que le trailer montré de Forbidden West utilise une version améliorée du moteur du précédent opus. Tout a été "ranked up". Mais le jeu dans son cœur utilise toujours les mêmes technologies et techniques (de chargements de textures, par exemple, etc.) que le premier épisode. Juste plus efficacement.Sauf pour certains éléments comme l'eau, etc... qui eux sont bien nouveaux.En fait, c'est visiblement surtout l'expertise des développeurs qui leur permet de donner des meilleurs résultats, mais pas vraiment les capacités de la PS5 en elle-même, qui ne peuvent pas être véritablement utilisées car le jeu est cross-gen et donc doit utiliser le moteur de la génération précédente pour qu'il soit aussi jouable sur celle-ci.Nous sommes donc, malgré l'extrême beauté de cette démonstration.. face à un jeu old-gen amélioré.Ce qui PROMET pour la suite! (Je bave)