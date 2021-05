Capcom annonce que Resident Ecil Village a dépassé les 4 Millions de ventes en 19 jours.En comparaison RE7 avait fait ces memes chiffres en 10 mois, pour etre finalement aujourd'hui l'opus le plus vendu de la saga.Resident Evil Village est disponible sur PS5, PS4, One, Series et PC.

posted the 05/27/2021