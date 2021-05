Les virus, bactéries et parasites ont toujours existés et existeront toujours. Que ce soit dans la vrai vie ou le JV, ils font malheureusement parties de nous... Voici donc un Top 8 des plus meurtriers dans le domaine JV, avec- Une pandémie ayant malheureusement existé, différents types de peste d'ailleurs mais la plus connue et surtout la plus meurtrière est la Peste Noire ou Grande Peste. Découvert probablement en Asie, la Peste Noire est apparue en plein Moyen Âge, transmis on suppose par les rats et plus précisément leur puces mais également le manque cruel d'hygiène à cette époque qui a engendré cette calamité... Dans A Plague Tale, La Peste Noire a ravagé complètement la région et vous devrez survivre au nuées de rats et à l'inquisition.Entre 75 et 200 millions [/g]7)- Le virus Harran est un dérivé de la rage rendant les victimes extrêmement agressif, à la manière du film 28 Jours Plus tard. Le virus est sensible à la lumière et au UV ce qui fait que les creatures atteints plus sévèrement du virus sont beaucoup plus agressif la nuit. La victime rentre dans une rage meurtrière, s'apparentant à des zombies mais qui cours.Ce n'est pas précisé ???6)- Un virus extraterrestre, bien que son origine exacte soit floue. Le virus Necromorphe comme son nom l'indique ranime les cadavres pour en faire des machines à tuer. La victime voit sa peau et ses muscles se déformer affreusement, son corps s'allonge et ses membres sorte du corps de façon grotesque, attaquant tout ce qui bouge. L'origine exacte du virus a plusieurs possibilités. Les monolithe contrairement à ce qu'on pense n'en sont pas réellement la cause, les monolithe rendent "juste" fous les gens, leur provoquant de grave hallucination, des envies suicidaire voir des pulsions meurtrières. . En réalité, c'est au niveau biologique que sont crées les nécromorphes. Cependant, le contact au Monolithe rend les sujets agressifs, dépressifs ou suicidaires, ce qui aide à la propagation du Virus nécromorphe.Toutefois, il est certain que les nécromorphes sont crées à partir d'un monolithe. En effet, c'est son action qui permet la réanimation des cellules d'un individu mort et leur transformation ainsi que leur recombinaison. L'origine psychologique permet aux individus affectés de tuer un maximum de personnes pour faire plus de matière organique. Par la suite, le monolithe peut réactiver les cellules et créer les nécromorphes. De plus, l'origine "virale" est attestée par la présence des Contaminateurs qui créent de toute pièce des nécromorphes sans avoir besoin de l'action du monolithe. On pourrait alors parler plutôt d'origine mécanique.Non Précisé... Mais sûrement des Milliard car les extraterrestre ont dû condamné leur planète pour tenter d'éradiquer l'épidémie, en vain...5)- Apparue pour la première fois dans Resident Evil 4, le parasite Plagas a été découvert par Ramon Salazar sous ordre de Saddler. Peste ou fléau en espagnol, le châtelain qui la découvert pour la toute première fois a été effrayé par leur pouvoir et les as donc enterrés au plus profond de son château afin de les cacher au reste du monde. Malheureusement, Ramon Salazar en fit la découverte et les libéra sur le monde afin de le conquérir. Et créa la Secte Los Illuminados, un groupuscule religieux totalement sous l'influence du parasite, et dont le gourou est Osmund Saddler.La victime atteinte de ce parasite est totalement sous l'influence de celui ci, le plagas va pousser et muter en elle, contrôlant totalement son hôte. Un chercheur du nom de Luis Serra, travaillant au début pour Saddler, le trahira car découvrant les machinations diabolique de ce parasite. Il les étudia de longues années en secret, et développa même une machine qui permet de se faire retirer le parasite, qu'utilisera Leon et Ashley. A noter que heureusement que le parasite en eux était peu développé, (retarder par les pillule données par Luis) car sinon, ça les aurait tués en le retirant.Pas précisé mais des millions voir milliard sûrement.4)Le Virus-t est le nom donné à une série de souches du Virus Progenitor qui ont été conçues par Umbrella Corporation dans les années 1970 et 1980.À l'exception d'une variante créée par Alexia Ashford, les variants de Virus-t ont été créés principalement pour des usages militaires en raison de leur capacité à déclencher des mutations génétiques violentes chez les individus infectés.L'initiale "t" signifie "tyran".Créé par Umbrella Corporation, le Virus-t est un bactériophage (virus n'infectant que certaines bactéries) qui, après des modifications génétiques, acquiert la capacité de parasiter les organismes eucaryotes, quel que soit le règne auquel ils appartiennent: animaux (notamment l'Homme), champignons, végétaux et protistes (êtres vivants mobiles et unicellulaires).] Chez les vertébrés, le virus voyage par la circulation sanguine avant de proliférer dans les tissus richement vascularisés, tels que le cerveau et les muscles.Les principales victimes du Virus T sont les classiques zombies, être sans but si ce n'est de vous croquez la carotide. Mais des expériences plus sophistiqués ont permis de créer de véritable machine à tuer (Le Tyran par exemple) mais tous ne furent pas un succès (Lisa Trevor).Au début, quelques uns, puis une ville entière, puis le monde entier !3)- Parasite existant réellement mais n'agissant heureusement que sur les fourmis dans la vrai vie, dans Last of Us, c'est l'humanité qui est touchée. Émanant d'un champignon, L'infection est référée sous le nom d'Infection Cérébrale par Cordyceps. Le champignon éclot, alors que le porteur est toujours en vie, lui retirant les fonctions motrices de son cerveau (et son humanité), et provoquant chez l’Infecté une agressivité sur-développée (stade 1).Lorsque l'infection progresse, ils perdent la vue à mesure que le champignon grandit dans leur têtes et cause des dommages à leur cortex visuel (stade 2). Ces infectés développent une certaine forme d'écholocalisation primitive pour compenser (stade 3). Après un long moment, ils vont éventuellement développer d'énormes plaques de champignons sur presque tout leur corps (stade 4). Si le champignon tue l’hôte, le corps deviendra engrais du champignon qui s'ouvrira et créera des spores. L'infection peut également se propager par morsure sur un hôte vivant. Les hôtes ne peuvent être infectés que s'ils sont vivants. Par conséquent, le champignon est incapable d’infecter des cadavres.Pour se protéger des particules de spores dans les airs, les survivants utilisent des masques à gaz ; Joel en a un accroché à sa hanche tout comme Tess ou même Bill. En revanche, les hôtes immunisés contre le Cordyceps n'en ont pas besoin, ils peuvent donc respirer l'air librement, la seule connue étant Ellie.L'infection semble ne pas se propager dans les zones en plein air, comme la campagne, cependant, elle se développe dans les zones souterraines, en particulier les égouts ou les bouches de métros.Dans un des documents trouvés dans le jeu, Il explique que plus de 60 % de l'humanité a été soit infectés soit décimé par L'ICC. Donc plus de la moitié de l'humanité, soit environs 4,5 milliards de morts.-2)- La bactérie Kharra a été découvert par les précurseurs sur une planète inconnue puis ramener sur la planète 546B afin de l'étudier. Grosse erreur... La bactérie fut libérer puis lâcher dans la nature à cause d'un accident. Infectant et tuant toute la planète et les espèces qui y vivent , qui fut mise en quarantaine pour contenir l'épidémie.La victime atteinte de la bactérie Kharra va ressentir des symptômes similaire à une grosse grippe dans les premier stade, puis dans les stades avancées, des gros points vers névrosés vont apparaître sur la peau, attaquant les muscles et les voies respiratoire, puis la mort. Un remède a longuement était rechercher, mais en vain.Il est indiqué dans les données des Précurseurs que la bactérie Kharaa a tué plus de 143 milliards d'individus au cours du temps depuis sa découverte.Il est possible que ce ne soit pas le vrai nombre de morts, car l'entrée du PDA ne fait que les énumérer comme " Décès confirmés ", ce qui pourrait impliquer d'autres morts au-delà de ce qui était connu !!!1)- Floods au pluriel est une espèce parasite fictive de l'univers Halo. Elle apparaît dans tous les jeux liés à l'univers Halo (hormis Halo Reach, Halo ODST,Halo 4 et Halo 5) et est au moins citée dans la majeure partie des romans liés. Le Parasite constitue également une des quatre factions de cet univers, avec l'UNSC, l'Alliance Covenante et la civilisation Forerunner, dont l'affrontement perpétuel est au centre de l'intrigue. Les Floods sont directement inspirés des Crabe de tête de Half Life.Le Parasite ayant le désir d'infecter toute vie intelligente dans l'univers. Considéré comme une trop grande menace par les Forerunners, ces derniers créèrent les Halo, gigantesques structures spatiales en forme d'anneau, afin de les y emprisonner et de les étudier pour déceler leur point faible. Cela ne suffisant pas, les Forerunners utilisèrent alors l'autre pouvoir des anneaux : détruire des galaxies grâce à une machinerie complexe. Ayant disséminé sept anneaux dans l'univers, ils les activèrent, détruisant toute vie dans la majeure partie de l'univers, dont leur propre civilisation. Le Parasite n'ayant dès lors plus rien à infecter, il se mit en sommeil durant 100 000 ans, jusqu'en 2552, année où les Covenants éveillèrent par mégarde les Floods qui dormaient sur l'Installation 04.Probablement des centaines de milliards...Voilà, j'espère que ce top vous aura plu, un peu plus "scientifique" J'avoue j'ai fais quelques copier coller car un peu la flemme x) hésitez pas à me dire quel jeux, vous vous auriez mis car encore une fois je n'ai pas jouer à tout forcément !A très bientôt pour un nouveau top/flop !