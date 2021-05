C'est le directeur du dit film qui interpelle sur ce point, accusant Capcom d'avoir piqué un design sans autorisation ni crédits.Et là faut avouer que, autant un troll des cavernes (dans RE4), y a pas 36 façons d'en faire un design, mais là, on va un peu plus loin qu'un "hommage".

posted the 05/10/2021 at 08:00 AM by shanks