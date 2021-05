Le procès Epic VS Apple qui vient de commencer nous révèlent déjà plusieurs infos dont l'avis de Microsoft sur The Last of Us 2 ou encore les idées de skins pour Fortnite incluant Samus ou même Naruto potentiellement à l'avenir. On apprend qu'Epic Games a fait réellement pression Sony pour autoriser le crossplay sur Fortnite. Selon la firme de Sweeny, "il n'y a rien qu'Epic Games ne peut avoir". Attendez de voir la chute"Le plan est le suivant : On connait votre position sur le sujet, et vous êtes mal perçu par une partie du public. On aime PlayStation et on veut que ça soit gagnant/gagnant. On fait un partenariat pour Fortnite, avec une grosse annonce à l'E3 et vous serez reconnu comme des héros. On ne changera pas d'avis, alors soyons d'accord maintenant."La réponse de Sony : Non. Malgré un Epic Games qui y met les gros sabots comme ils nous l'ont prouvé face à Valve, pour Sony et quelque soit le jeu vidéo le crossplay n'avait aucun incident positif pour la marque...... Mais c'était avant qu'ils aient eu l'idée du siècle qu'ils auraient du avoir plus tôt : réclamer une "compensation financière" de la part des éditeurs pour autoriser le crossplay sur leur jeux. (CF source pour plus de détails sur la commission de Sony).Epic Games a confirmé depuis que seule la plateforme PlayStation demande aujourd'hui des royalties pour le crossplay de jeux entre différente plateformes. A la révélation de cette histoire suivront Microsoft, Nintendo, Valve, ou même Apple/Google/Amazon ?