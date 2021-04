Animes

De Wit à MAPPA Mon article originel

De l'autre côté de la mer, la guerre

Narration

La roue a tourné

Conclusion

Le premier gros changement concernaitQui n'a plus été supervisée par le studiocomme ce fut le cas pour les 3 premières saisons, mais parStudio à qui l'on doit, et plus récemmentpour ne citer qu'eux. Pour ma part, j'ai trouvé qu'ils se sont relativement bien débrouillés pour cette saison même si l'animation est assezOscillant souvent entre le bon et médiocre même dans les moments importants. Avec unepresque omniprésente durant les affrontements entre titans. De plus, le ton chatoyant des saisons d'avant a laissé place à des, assez raccord avec le contexte. De toute manière, c'était compliqué d'avance de passer aprèsqui a. Et même si je salue l'effort dej'ai toujours une préférence pour l'ancien style. Pluset plusEn plus de cela, j'ai cru comprendre que leschezétaient loin d'être réjouissantes. Avec destrès serrés pour unacharné. Sans parler des trèssur lesquelsbossait en parallèle deUn cas qui malheureusement est loin d'être isolé dans le milieu, et il serait grand temps que ça change. Ne serait que pour certains internautes visiblement mal éduqués n'aillent pas jusqu'àviolemment des employés qui ne font que leur mieux avec les contraintes qui leur sont imposées. Car frustrés que la qualité de l'anime ne soit pas conforme à leur attentes.Une levée de boucliers qui s'est intensifiée dès l'qui avait déçu pas mal de monde. Au point où certains allaient jusqu'à dire que cette adaptation était une. Ces gens-là n'ont pas dû voir beaucoup d'anime à la réalisation réellement douteuse (ou d'anime tout court) pour tenir ce genre de propos. Comme la S2 d'ou la S3 dequi sont clairement des accidents industriels. À un moment donné faut arrêter la mauvaise foi.Le berceau des Titans qu'était l'a laissé place à l'enfer des contrées deUn changement de contexte et d'époque qui m'avait pas maldurant les chapitres parus il y a quelques années déjà. Où étions-nous ? Que sont devenus les personnages principaux de la série ? Qui étaient ces nouveaux titans et ces jeunes gens que l'on envoyait au front ? Combien de temps s'était écoulé depuis les évènements du district de? Tant de questions dont on aura des réponses au compte-goutte, au sein d'un monde pas beaucoup plus accueillantTrès loin de laautrefois recherché par le trio de tête.Dès le départ, nous étions directement plongés dans l'ambiance d'un monde en guerre, avec uneplus avancée et une atmosphère nous rappelant laet le régime du. D'un côté la coalitionqui passent pour les oppresseurs, et de l'autre lesvictimes de leur condition, et considérés comme des monstres sans distinction. Même si dans le fond c'est bien plus nuancé que ça. D'ailleursqu'auparavant. Car en plus de servir d'armes pourla puissante artillerie pourrait avoir raison d'eux en un claquement de doigts. Le mythe titanesque s’effondre donc.Un conflit armé que l'on ressent jusqu'à sonqui tranche radicalement avec ses prédécesseurs dans le ton. Lespour laisser place à tout ce qui touche de près ou de loin à. Explosions, marches militaires, morts, un tout qui contraste beaucoup avec la musique assezeten fond. Un opening que j'aime beaucoup même siCe qui m'amène à parler de latoujours supervisé par, mais cette fois accompagné de. Une composition dans la plus pure lignée des saisons d'avant, même sià mon goût. J'ai surtout retenu le thème principalque l'on doit àjustement, et qui est excellent.Niveau rythme, ça ne venait peut-être que de moi mais j'ai trouvé quepar rapport aux chapitres du manga. Chose qui s'est confirmée au fil des épisodes avec des scènes du manga qui ont été écourtées, passées à la trappe, voire même désordonnées. De toute manière, je pense que. Le nouveau studio aurait dû se laisser 6 mois ou 1 an de plus ne serait-ce que pourpour de bon. Mais j'imagine que pour des raisons pécuniaires c'était trop demander. Le profit avant la santé du staff j'imagine... Puis faut se rappeler quese sont écoulées entre la toute première saison et la seconde, avant de passer sur un rythme annuel.En termes decette saison a prouvé une fois de plus qu'. Avec des éléments qui à première vue peuvent paraitre anecdotiques, mais qui quelques épisodes voire quelques saisons plus tard, bousculent tout sans qu'on ait le temps de le voir venir et. Le meilleur exemple pour cette saison 4 est ledu personnage dede. Expliquant comment il a été endoctriné par le même père qu'avant lui, et le terrible choix qu'il a du faire pour se sortir de sa condition et devenir l'individu qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, il est temps de parler du cœur de cette œuvre, les personnages.Ce que j'aime dansc'est à quel point il démonte toute forme deLa notion de bien ou de mal n'est juste qu'une question de point de vue. On le voit rien qu'àde cette saison qui illustre mon article. Montrant le titans’apprêtant à ravager une ville, de la même manière que leet lel’ont fait dans le tout premier épisode de la série. Un "juste" retour des choses.Il en va de même pour lesqui ont méchamment gagnés en profondeur. À savoiret d'autres. Toujours complices mais on ressent à quel point ils se sontau fil des années. Au point d'avoir maintenantqueeten leur temps. D'ailleurs, ces membres restants du bataillon d'exploration en paieront le prix avec unedont ils se seraient bien passés à l'. Un moment qui fut déchirant, même pour moi qui savait ce qui allait se passer. Pour les nouveaux venus commepour ne citer qu'elle, j'ai trouvé qu'ils s'intégraient bien dans le lot.Il y a deux personnages en particulier dont j'ai envie de parler. D'abordqui estdans cette saison. Passant quasiment duL'adolescent pleurnichard mais avec des rêves pleins la tête du début d’œuvre, à laisse placé à un jeune adulteetUn changement de personnalité qui aura des répercussions directes sur laqu'il entretenait avec ses amis les plus proches. La rupture définitive ayant lieu durant l'où il balancera ses 4 vérités à unet unecomplètement déboussolés. Bien que les motivations dudemeurent encore mystérieuses durant cette saison, nul doute qu'il continuera à aller de l'avant peu importe les conséquences.Le second personnage est celui qui s'approche le plus deJe veux bien sûr parler deQui vouequi est comparable à celleautrefois. Déjàdès le début de la saison, elle franchira un cap de non-retour durant ceten devenant l'ennemi public numéro 1 d'une grande partie des fans. Et si je peux me permettre une opinion impopulaire, elle est loin, mais alors trèsMais ça, c'est ce qu'on pourrait penser en s'arrêtant seulement à lades choses. L'intérêt d'une œuvre aussi complexe quec'est de s'intéresser davantage auxqui ont motivéetà agir comme ils l'ont fait. Et comment ces derniers peuventpar rapport à ce passif. Avant d'être une meurtrière,est avant tout unequi a tout fait pour les monter contre desqui n'ont pas choisi leurs origines. Et elle comprendra assez vite que ce peuple estqu'on lui avait vendus. Concernantnul doute que ce qui a "vu" lors deen fin de S3 à du le transformer lentement, mais sûrement de manière irréversible.