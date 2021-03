Divers

Et comme d'habitude, avis très juste et loin du fanboyisme "oh c'est trop bien" qui reflète ce que je pensais dès la première lecture :- Le combat du chapitre n'a aucune utilité.- Si c'est pour montrer les nouvelles capacités, c'est mal foutu.- Goku toujours aussi teubé.- Les enjeux qui deviennent très chelou vers la fin, à se demander si Freezer va pas finalement être zappé de l'arc.Bref, ça repart en couilles comme on s'y attendait (mais on sait jamais...) et j'ajouterais à cela le coup du vœu qui a peu de logique en terme de puissance.Après Granola est peut-être aussi con que son prénom mais s'il suffit de bénéficier d'un power up spécial dont la puissance dépend du temps qu'il te reste à vivre (et donc que tu sacrifies), et sachant que le mec sait qu'il existe d'autres types de Dragon Ball de par le monde (voir qu'il suffit d'attendre 1 an pour en reformuler un sur sa planète), avec un peu de patience, le mec pouvait se faire un combo :- Power-up puis immortalité en second voeu, donc je baise ta condition- Ou l'inverse, je demande l'immortalité, ce qui me donne un power-up infini en retourBon bref, Toyotaro aurait spécialement planché un long moment en avant pour le scénario de cet arc et si c'est son max, va quand même falloir un jour penser à raccrocher.Même si y a des idées, faut le reconnaître