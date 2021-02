Bonjour tout le monde, par avance cette question s'adresse uniquement aux possesseurs se la XSX.



Hier j'ai voulu mater mon premier film uhd sur ma Series x (wonder woman)J'ai été surpris dans le mauvais sens du terme par le bruit de lecture.



Bruit trop important à mon goût lors de la lecture (on entend bien le lecteur qui tourne) quelques bugs de lecture (mosaiques) et bruit important lors d'une scene d'action.



En passant la console a l'horizontale le bruit est bien plus faible. J'ai ensuite essayé deux autres films pas de bugs de lecture mais bruit assez important du lecteur, j'ai essayé les mêmes films dans leur version bluray normale et cette fois bruit de lecture bien plus raisonnable à un niveau qui me semble tout à fait classique.



Pourriez vous me faire un retour là dessus ? J'ai l'impression qu'en position verticale la lecture des films uhd est bruyante. Je n'ai pas pu essayer le lecteur pour des jeux physiques car à la base c'est une console que pour du demat, ça donne quoi chez vous les jeux sur disque ?



Au passage je précise que sur les jeux demats la console est quasi inaudible c'est assez hallucinant.