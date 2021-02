Me lancer sur TwitchVoici ma chaine : https://www.twitch.tv/mrwhitejv Je streamerais principalement du jeux indé et du LOL.Je n'ai pas encor le matos nécessaire pour stream des AAA.Je suis tout nouveau donc si vous pouviez follow vous seriez des amouret en plus c'est gratuit x)J'ai aussi une chaine Youtube ou je commence les let's play :Si vous aimé les jeux indé vous allez être servi ^^La qualité du Stream évoluera en fonction du temps et en fonction du matos que j'achète !Merci pour votre soutiens la commu Gkyo