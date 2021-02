Actu

Artwork officiel de l'annonce de Pyra/Mythra

« Désolé »



2011 vs 2021

Conclusion

La première annonce du Direct. Avec une cinématique qui(ou un DLC) dejusqu’à ce que je comprenne que c’était pour annoncer l’arrivée du duodans le Fighter Pass 2 de Smash Ultimate. Succédant donc àqui avait fait entrer la saga dans Smash avec l’opus 3DS/Wii U.Pour ma part, je ne suis pas du tout hostile à leur venue connaissant la popularité de la licence de Monolith chez Nintendo. Même si je m’attendais à voir le héros(ayant déjà un costume Mii à son effigie et présent durant le final smash du duo), ou mêmede. Et de ce que je vois du trailer, le duo à l’air de fonctionner d’une manière similaire à(ouet sa version) du temps où on pouvait intervertir entre les deux personnages. De toute manière, Sakurai nous en dira plus d’ici sa sortie enprochain.En revanche, je me permets un coup de gueule concernant laappliquée à nouveau sur Mythra (et Pyra aussi dans une moindre mesure). Avec cettesur ses jambes et une partie de son corps. C’est quoi l’intérêt ? Surtout que le chara-design du duo est déjà suffisamment « sexy » de base. Alors qu’à côté t’as des personnages comme Samus SA qui a déjà les jambes à découvert. Tout ça pour ne pas « choquer » les occidentaux. Hypocrisie quand tu nous tiens…Le jeu multi qui avait fait sensation l’été dernier sortira à son tour sur l’hybride de Nintendo (et sur. Mix entre Battle Royale et Intervilles déjà disponible suret sur. Reste à voir leet si lesera de la partie.J’aurais préféré le retour d’unou même d’un regroupement de sports divers à lasur Wii, mais bon. Une licence qui revient sur le devant de la scène après 7 ans d’absence, et dont. À voir si je me laisserais tenter par cequi sort le. En tout cas le mode aventure à l’air intéressant.Un titre sur lequel. Avec cereconnaissable entre-mille et que j’aime beaucoup, j’ai cru à une(que je n’ai pas fait) en premier lieu. Sauf qu’on est plus du tout sur du JRPG mais du Tactical RPG. Un genre avec lequelmais dont je ne doute pas de l’efficacité. Un des rares jeux annoncés pour 2022 et dontCelui-là je le voyais venir. Même siqu’un simple listing d’un contenu qui me paraitcompte tenu duappliqué. Bien que je ne serais pas mécontent de prolonger mon expérience sur, j’attends d’en voir davantage avant de craquer (ou pas) avec la première vague qui arrivera au moins deBien que chronologiquement parlant ce fut, j’en parle ici car je veux garder le « meilleur » (ou le pire c’est selon) pour la fin.Et s’il y a bien une licence que je ne m’attendais pas à revoir sur Switch, c’est bien Splatoon avec ce 3ème opus prévu pour. Ma première réaction à ce trailer était : « Déjà ? » Puis je me suis rappelé que cet opus sortira, qui lui-même n’est sorti que. Le temps passe vite.En tout cas j’espèreque celui du 2 (qui fut rattrapé par l’), davantage de, et qu’on en finisse une bonne fois pour tous avec ces intempestifsdes maps qu’on ne peut pas passer…Ce simple mot d’a suffi à rendre fou une grosse partie du web avec ce que j’appellerais. Qui n’aura pas été l’objet de cette présentation, mais dont on en saura plus dans le courant de l’année selon ses propres dires. Probablement durant laou avant. Pas sûr que c’était la meilleure manière de tourner la chose connaissant l’impatience des fans. Après aurait-il été préférable de ne rien dire du tout ? Compliqué…Histoire de « nous aider à tenir » pour le citer à nouveau, il nous a balancé. Lesur Wii sorti en 2011, et qui fut un des derniers gros jeux de ladite console. Pour l’avoir fait à l’époque, c’est, mais que je ne me vois pas refaire pour autant leprochain.Pour terminer non pas sur ce jeu mais sur la saga Zelda en général, j’aurais préféré quelque chose de pluspour célébrer les 35 ans de la saga. Comme uneregroupant Skyward Sword HD, mais aussiet Wind Waker HD. À l’image decontenant l’opuset le. Mais c’était trop demander manifestement.