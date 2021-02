C'est le 30 Mars avec l'episode 170 que l'anime de Black Clover se terminera. Une annonce y sera faite (Film ?)La serie m'a toujours fait de l'oeil grace a son cadre et son chara pas dégueu, mais la durée de la serie et le hero gueulard a la Naruto fut un frein

posted the 02/02/2021 at 11:05 AM by guiguif