Sega a confirmé via le twitter officiel de Sonic The Hedgehog que Roger Craig Smith ne serait plus la voix de Sonic dans les prochains jeux de la franchise.Roger Craig Smith, aussi connu pour son role de Chris Redfield dans la serie des Resident Evil, avait repris de le role à Jason Griffith a partir de Sonic Colors jusqu’à aujourd'hui.On ne sait toujours pas qui le remplacera mais il se pourrait bien que se soit Ben Schwartz, voix de Sonic dans le film live, qui reprenne son role dans les prochains jeux.

Who likes this ?

posted the 01/30/2021 at 11:11 AM by guiguif