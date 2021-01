Bonjour à tous j'ai une petite question concernant spiderman remastered sur ps5.



Je n'ai pas encore joué à spiderman ps4 ( je ne le possède pas) et je pense que la meilleure façon de le découvrir est de jouer à la version remastered ps5.



On m'a récemment offert l'édition standard de spiderman miles morales ps5 (qui ne contient pas spiderman remastered) et avant de le commencer je souhaiterais jouer au jeu de base.



Ma question est la suivante.



Si je met le disque spiderman miles morales dans ma ps5, pourai-je acheter la version remastered sur le store ou devrai-je me contenter de racheter la version ps4 ?