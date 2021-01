Article osef qui na que pour utilité de pleurer sur le cadavre de snk après cet épisode 6 catastrophiquele rythme, chaque plan , action et mise en scène ... rien ne fonctionne dans cet épisode comparé au manga, c'est ouf, absolument rien. et pour le coup, j'ai relu cette partie hier avant de lancer l'épisode. la différence est encore plus frappantetu rajoute a ça la cgi a outrance sur les titans (moins propre que dans l'ep 1)mais aussi sur les perso, l'ost transparente au possible alors qu'on assiste a une dinguerie.mappa dégoute a souiller SNK comme ça, surtout qu’a coté ils lâchent tous sur jujutsu.c'est dommage car mappa colle plutôt bien au style d'origine, les épisodes posé fonctionne plutôt bien. mais dès que ça parle "action" la réalisation est vraiment pas ouf.un Gâchis pure et simple