Jeux Vidéo

Il y a un peu plus d'un mois, j'avais parlé des versions "Remastered" (entièrement refaites) de Zelda "The Faces of Evil" & "Wand of Gamelon" par le développeur Dopply Voici maintenant que des patchs pour passer les 2 jeux en français viennent d’être mit en ligne (et aussi en Espagnol, Italien, Allemand, Hollandais, Italien et Russe)Plus d'info : https://archive.org/details/foer-wogr-patched-12-9-20 Pour télécharger les patchs- FOER v1.2 (Ubuntu).zip (223.1M)- FOER v1.2 (Windows).zip (227.7M)- WOGR v1.2 (Ubuntu).zip (188.2M)- WOGR v1.2 (Windows).zip (187.7M)Et en torrent : https://archive.org/download/foer-wogr-patched-12-9-20/foer-wogr-patched-12-9-20_archive.torrent Source : https://www.facebook.com/MrThundard/posts/2495132517458648