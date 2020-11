Jeux Vidéo

Faces of Evil et Wand of Gamelon ont été les deux premiers des trois jeux Zelda que Nintendo a édité sur le pauvre CD-i de Philips, au début des années 90. Ils sont tellement mauvais, que Nintendo ne les considère pas comme canonique dans la série - mais ils ont pourtant un certain charme, et la prouesse de ce fan pour les refaire à partir de zéro sur PC est assez géniale.Plutôt que de les remasteriser, le développeur Dopply a lancé le logiciel GameMaker et les a complètement refaits, en précisant qu'il les a «certainement améliorés» (avec des trucs comme de nouveaux contrôles et un framerate plus fluide) au cours de quatre années de développement à mi-temps.Les jeux sont bien sûr célèbres pour leurs cinématiques, toujours présentes, ainsi que le possibilité de jouer le personnage de la princesse Zelda dans The Wand Of Gamelon, mais ces deux remakes font également du bon boulot en faisant ressortir le coté «point'n'click à la Sierra» du début des années 90.Vous pouvez en savoir plus sur le développement des jeux ici :Mais les liens pour le téléchargement direct ont été enlevés, le développeur avait précisé sur Twitter :Cependant les torrents devraient fonctionner pendant quelque temps, si vous souhaitez télécharger les jeux, vous devriez le faire rapidement.Source et article original :Les liens torrents pour télécharger les 2 jeux :Version Windows : https://bit.ly/36fW1sw Version Linux : https://bit.ly/36ggnSD